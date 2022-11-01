Мошенники выманили у крымчан более 7 млн рублей за прошлую неделю | 360°

Криминал 01 ноября 2022, 19:10 Мошенники выманили у крымчан более 7 млн рублей за прошлую неделю

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Полиция Крыма выявила 37 фактов мошенничества за прошлую неделю. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

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По данным ведомства, преступления произошли в Симферополе, Алуште, Ялте, Феодосии, Евпатории и Ленинском районе. Мошенники выманивали деньги под предлогом инвестиций, покупки криптовалюты, земельного участка и услуг сексуального характера. Они связывались с жертвами при помощи соцсетей, мессенджеров и сайтов объявлений.