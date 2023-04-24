Криминал 24 апреля 2023, 19:34 Мошенники выманили у экс-заместителя руководителя аппарата Госдумы 44 миллиона рублей РБК: мошенники украли 44 млн рублей со счетов экс-руководителя аппарата Госдумы Безверхова РИА «Новости»

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Общение с телефонными мошенниками по мессенджеру WhatsApp* закончилось для бывшего заместителя руководителя аппарата Госдумы и подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова потерей более 44 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.

По словам собеседников, неизвестные в ходе общения с Безверховым представились представителями Центробанка и выманили у него данные банковских счетов.

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Сам звонок поступил еще в 2022 году. Из-за того, что Безверхов последнее время проводил в больнице и постоянно жил на даче, то о списании денег ничего не знал.

Злоумышленники несколько раз совершали незаконные транзакции, похищая крупные суммы. О пропаже денег пострадавший узнал, когда обратился в банк. По данному факту полиция завела уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают личности владельцев счетов и карт, куда переводились деньги пострадавшего.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.