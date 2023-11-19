19 ноября 2023, 17:47
Мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду 800 тысяч рублей — СМИ
Shot: экс-солистку Московского балета на льду обманули аферисты на 800 тысяч
Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина попалась на излюбленную мошенниками схему обмана. Она потеряла 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, 84-летней экс-артистке позвонил незнакомец и представился работником Центробанка. Он начал запугивать пенсионерку, убеждая, что ее деньги со счетов пытаются похитить преступники.
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Во избежание проблем женщине предложили обналичить сбережения и через банкомат зачислить их на «безопасный счет». Она все сделала по инструкции собеседников.
Позже бывшая спортсменка заподозрила неладное, когда лжебанкир перестал выходить на связь. Бескина сразу сообщила о случившемся в полицию, общий ущерб составил 800 тысяч рублей.
Правоохранители приступили к проверке.
На днях телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла, с кем имеет дело, и не дала себя обмануть.
Мошенничество
Москва 2023
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