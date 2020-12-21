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    21 декабря 2020, 16:51

    Мошенники выманили у директора кемеровской школы более 50 тысяч рублей «на шампанское» для комиссии из Москвы

    Андрей Иванов

    Хитрые обманщики провели директора одной из школ Прокопьевского района Кемеровской области. По телефону женщине рассказали, что к ним едет некая комиссия из Москвы, а у одного из ее членов якобы день рождения, поэтому нужны цветы и шампанское. Доверчивая женщина перевела мошенникам 52 тысячи рублей.
    Мошенники выманили у директора кемеровской школы более 50 тысяч рублей «на шампанское» для комиссии из Москвы

    Как сообщил сайт региональной прокуратуры, 21 декабря неизвестный мужчина дозвонился до директора школы и представился заместителем прокурора области. Он затребовал на веселье для несуществующего виновника торжества 100 тысяч рублей. Для убедительности он позвонил и в управление образования Прокопьевского района.

    Прокуроры провели проверку и направили результаты следователям для возбуждения уголовного дела. В надзорном ведомстве напомнили, что из прокуратуры с подобными просьбами позвонить не могут.

    Все подобные звонки квалифицируются по статье 159 УК РФ «Мошенничество». После беседы с преступниками следует немедленно обратиться в полицию.