Мошенники выманили у директора кемеровской школы более 50 тысяч рублей «на шампанское» для комиссии из Москвы

Хитрые обманщики провели директора одной из школ Прокопьевского района Кемеровской области. По телефону женщине рассказали, что к ним едет некая комиссия из Москвы, а у одного из ее членов якобы день рождения, поэтому нужны цветы и шампанское. Доверчивая женщина перевела мошенникам 52 тысячи рублей.

Как сообщил сайт региональной прокуратуры, 21 декабря неизвестный мужчина дозвонился до директора школы и представился заместителем прокурора области. Он затребовал на веселье для несуществующего виновника торжества 100 тысяч рублей. Для убедительности он позвонил и в управление образования Прокопьевского района.

Прокуроры провели проверку и направили результаты следователям для возбуждения уголовного дела. В надзорном ведомстве напомнили, что из прокуратуры с подобными просьбами позвонить не могут.

Все подобные звонки квалифицируются по статье 159 УК РФ «Мошенничество». После беседы с преступниками следует немедленно обратиться в полицию.