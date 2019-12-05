Мошенники выманили обманом у пенсионерки более одного млн рублей в Ленобласти

По данным издания, накануне за помощью к правоохранителям обратилась 68-летняя пенсионерка. По ее словам, двое неизвестных попросили ее снять деньги со счета за определенное вознаграждение.

«Дни.ру» рассказали, что в итоге женщина сняла более одного миллиона рублей и взамен аферисты отдали ей несколько пачек с купюрами «банка приколов». Стражи правопорядка ищут мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.