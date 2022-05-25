Мошенники выманили у мужчины 40 тысяч рублей в Ноябрьске

Житель Ноябрьска перевел мошенникам почти 40 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным ведомства, ему позвонил неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка и сообщил, что с его счета якобы пытаются списать деньги посторонние люди. Мужчина перевел более 38 тысяч рублей на указанный мошенником номер, чтобы «защитить» сбережения.

Полиция призвала жителей города к осторожности и объяснила, что в таких случаях следует сразу перезванивать в банк.