Криминал 13 января 2024, 00:14 Мошенники в Воронеже притворились работодателями и украли у россиянки 4,2 миллиона рублей Аферисты притворились работодателями и украли у воронежанки 4,2 миллиона рублей Freepik

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В Воронеже мошенники обманули на 4,2 миллиона рублей женщину, которая хотела устроиться на работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что 36-летняя воронежанка разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов. Позже ей позвонил мужчина с предложением по удаленной работе. В ходе оформления «работодатель» назвал нестандартные условия перечисления зарплаты. Женщину попросили войти в приложение банка и набрать указанный код.

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Когда она выполнила условия, то с карты списали 4900 рублей. Потом мужчина заявил, что на ее имя создали валютный счет, на который нужно перевести крупные суммы для устранения проблем. Потерпевшая согласилась на это, взяла кредиты на себя и на близких. В итоге она перевела аферистам более четырех миллионов рублей.

После произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут мошенников.

Ранее аферист обманным путем выманил у москвички около двух миллионов рублей. Он притворялся влюбленным в нее американцем и выпрашивал деньги на разные нужды.