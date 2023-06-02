Криминал 02 июня 2023, 17:28 Мошенники в Татарстане обманывали людей под видом крупных работодателей

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В Татарстане задержали группу мошенников, которые обманули доверчивых людей на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на ГУВД по региону.

Мошенники связывались с людьми, которые искали работу и предлагали высокооплачиваемые руководящеи долности. Но сначала отправляли на обучение. Там через псевдоброкера имитировали торговые операции и похищали деньги потерпевших. Тем, у кого нужной суммы не было, помогали с кредитом.

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