Криминал 20 ноября 2023, 14:59 Мошенники в Москве обманом забрали у ребенка 85 тысяч рублей «на помощь бабушке» — СМИ Baza: телефонные мошенники украли у ребенка 85 тысяч рублей «на помощь бабушке» РИА «Новости»

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В Москве мошенники обманули восьмилетнего мальчика, придумав историю о беде, случившейся с его бабушкой, и отобрали у него 85 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, мама мальчика была на работе, когда мошенники позвонили ему на домашний телефон. Похожий на бабушкин голос сообщил ребенку, что его родственница попала в аварию. После этого звонившая передала трубку какой-то другой женщине, заявившей, что бабушку мальчика посадят, если у нее не будет достаточно денег.

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Мошенники приказали мальчику собрать деньги, завернуть в полотенце и положить в обувную коробку. Он вытащил деньги из папиного портмоне, в котором находилось 85 тысяч рублей, и выполнил указания аферистов. Через час к нему приехал незнакомый мужчина, который забрал коробку с деньгами.

О своем храбром поступке ребенок рассказал маме только вечером. Она срочно обратилась в полицию.

Ранее мошенники убедили московского школьника отдать 130 тысяч на «лечение» мамы. Ему тоже позвонили на домашний телефон.