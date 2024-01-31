Криминал 31 января 2024, 15:15 Мошенники украли у жительницы Нижегородской области почти 120 тысяч рублей

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Пенсионерка из Дзержинска стала жертвой мошенников и перевела им почти 120 тысяч рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Женщине позвонили якобы представители Центробанка и полицейские. Они рассказали ей о «мошеннических действиях» и предложили перевести деньги на безопасный счет. В результате добычей преступников стали 118,5 тысячи рублей.

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По данному факту возбудили уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

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