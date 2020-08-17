Мошенники украли у зампроректора МГУ 400 тысяч рублей

Заместитель проректора МГУ имени Ломоносова стал жертвой мошенников. Они обманом заставили перевести высокопоставленного сотрудника университета 400 тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину обманули днем 14 августа. Ему в период с 12:59 до 16:00 позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Это человек заявил, что якобы у зама проректора хотят незаконно списать деньги.

Однако вместо того, чтобы пресечь это, лжеменеджер сам украл со счета сотрудника МГУ 400 тысяч рублей. Мошенник уговорил жертву перевести эти деньги на его счет. Пострадавший так и сделал, воспользовавшись банкоматом ПАО «Тинькофф». Данную сумму мужчина получил от «Сбербанка» в качестве кредита.

Полиция уже узнала все телефоны, с которых преступники звонили сотруднику МГУ. При этом данные счета неизвестного сейчас устанавливаются. Правоохранители разбираются в ситуации.