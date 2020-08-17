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    17 августа 2020, 15:24

    Мошенники украли у зампроректора МГУ 400 тысяч рублей

    Алла Морген , Наза Салех Захи

    Заместитель проректора МГУ имени Ломоносова стал жертвой мошенников. Они обманом заставили перевести высокопоставленного сотрудника университета 400 тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
    Мошенники украли у зампроректора МГУ 400 тысяч рублей

    Мужчину обманули днем 14 августа. Ему в период с 12:59 до 16:00 позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Это человек заявил, что якобы у зама проректора хотят незаконно списать деньги.

    Однако вместо того, чтобы пресечь это, лжеменеджер сам украл со счета сотрудника МГУ 400 тысяч рублей. Мошенник уговорил жертву перевести эти деньги на его счет. Пострадавший так и сделал, воспользовавшись банкоматом ПАО «Тинькофф». Данную сумму мужчина получил от «Сбербанка» в качестве кредита.

    Полиция уже узнала все телефоны, с которых преступники звонили сотруднику МГУ. При этом данные счета неизвестного сейчас устанавливаются. Правоохранители разбираются в ситуации.

    Новости SMI.FM