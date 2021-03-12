Мошенники украли у россиянки более 40 тысяч рублей через сайт бронирования отелей

Жительница Перми стала жертвой интернет-мошенников. Она думала, что оплачивала жилье на сайте booking.com. Однако вместо этого отдала 43 тысячи рублей преступникам.

Яна рассказала Ura.ru, что забронировала квартиру в Москве на этом сайте. По ее словам, ей перезвонил якобы собственник жилья, и они обговорили все детали.

«Через какое-то время мне пришло SMS со ссылкой якобы от booking.com. Я перехожу по ссылке, и там нужно подтвердить бронирование», — объяснила девушка.

Она все подтвердила, и у нее появилась страница с оплатой проживания. Однако потом выяснилось, что адрес сайта был немного изменен: booking-m.com вместо booking.соm.

Однако Яна не увидела подмены. С ее карты списали 14 280 рублей, но мошенник в WhatsApp уверял, что деньги ему не поступили. После этого жительница Перми начала переписываться якобы техподдержкой системы бронирования. Там ей сказали, что для возврата денег нужно, чтобы на карте была изначально списанная сумма. Так Яна лишилась еще 14 280 рублей.

«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тысяч. В итоге было уже 43 тысячи. Озарение пришло, когда я третий раз вводила код, уже плакала, но зачем-то его вводила», — поделилась жертва мошенников.

Девушка написала заявление в полицию.