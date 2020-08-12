Мошенники украли из российского бюджета более 107 млн рублей. Они сделали возврат НДС по несуществующей сделке

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли крупную мошенническую схему. Преступники продавали несуществующий товар и получали за него возврат по НДС. В итоге они украли из государственного бюджета более 107 миллионов рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступная группировка с помощью компаний, зарегистрированных в РФ, США и Латвии, создала мошенническую схему по созданию и экспорту фиктивного высокотехнологичного оборудования — кавитационного реактора.

Эти люди с 2014 по 2015 год, показывая документы о совершении сделок, «вернули» себе на территории Ростовской области НДС в размере свыше 107 миллионов рублей.

Аферисты рассказывали клиентам, что кавитационный реактор — это дорогостоящее оборудование, необходимое для повышения энергоэффективности топлива и мазута. На самом деле, в США и Латвию отправляли не технику, а набор деталей. Стоимость каждого не превышала трех тысяч рублей.

Задержаны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их доставили в Ростов-на-Дону. Они находятся под стражей. В их отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».