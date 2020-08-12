Мошенники украли из российского бюджета более 107 млн рублей. Они сделали возврат НДС по несуществующей сделке
Преступная группировка с помощью компаний, зарегистрированных в РФ, США и Латвии, создала мошенническую схему по созданию и экспорту фиктивного высокотехнологичного оборудования — кавитационного реактора.
Эти люди с 2014 по 2015 год, показывая документы о совершении сделок, «вернули» себе на территории Ростовской области НДС в размере свыше 107 миллионов рублей.
Аферисты рассказывали клиентам, что кавитационный реактор — это дорогостоящее оборудование, необходимое для повышения энергоэффективности топлива и мазута. На самом деле, в США и Латвию отправляли не технику, а набор деталей. Стоимость каждого не превышала трех тысяч рублей.
Задержаны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их доставили в Ростов-на-Дону. Они находятся под стражей. В их отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».