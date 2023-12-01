Криминал 01 декабря 2023, 13:08 Мошенники уговорили жительницу Нижнего Новгорода взять кредит на 4 млн рублей

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В Нижнем Новгороде правоохранители разыскивают мошенников, которые обманули 47-летнюю местную жительницу на сумму порядка четырех миллионов рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленники позвонили женщине якобы из полиции и сообщили, что от ее имени осуществляется денежный перевод. Они убедили ее взять кредит в банке и затем перевести деньги на указанный счет. Когда потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенничества, то обратилась в полицию.

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По факту случившегося заведено уголовное дело.