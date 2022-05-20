Мошенники уговорили врача продать квартиру и забрали деньги с продажи

Женщина-врач из Екатеринбурга лишилась квартиры по вине телефонного мошенника. Об этом сообщили Nation News.

Пострадавшая имела в наличии квартиру, расположенную в центре города. Злоумышленник позвонил ей, представившись прокурором. Он убедил женщину в том, что жилье в ближайшее время арестуют из-за якобы имеющейся кредитной задолженности.

Злоумышленник заявил, что решить проблему можно, продав квартиру. С помощью полученных средств необходимо было погасить «долг». При этом он заверил ее, что после погашения кредита сделка купли-продажи будет аннулирована. Женщина сделала все по инструкции, после чего мошенник перестал выходить на связь. Следователи возбудили уголовное дело.