Криминал 07 сентября 2023, 15:05 Мошенники убедили москвичку отдать более миллиона рублей Baza: аферисты убедили москвичку отдать более 1 млн рублей, заявив о проверке ЦБ Freepik

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Мошенники смогли убедить москвичку перевести им более миллиона рублей, сказав, что ЦБ начал проверку наличности у населения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 5 сентября мошенники позвонили жительнице Москвы и представились сотрудниками банка. Один из них спросил, есть ли у нее наличные деньги. Женщина ответила утвердительно.

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Позднее ей позвонили с другого номера, представившись сотрудниками Центрального банка, и сообщили ей о проведении проверки всех наличных средств у населения. Злоумышленники также спросили у женщины, сколько денег находится у нее дома.

Затем ей поступил еще один звонок от мнимого сотрудника ЦБ, который убедил собрать всю наличность в доме и передать ему, чтобы проверить купюры на подлинность.

Женщина согласилась выполнить указания мошенников, передав более миллиона рублей неизвестному человеку, ожидавшему ее за углом дома. Только на следующий день, проверив новости, женщина поняла, что Центробанк не проводил никакой проверки и она стала жертвой мошенников.

Ранее мужчину в Москве приговорили к трем годам колонии за мошенничество с лекарствами.