Мошенники стали обманывать желающих пользоваться Apple Pay или Google Pay россиян

Кибермошенники придумали схему для обмана россиян, желающих завести карту с возможностью бесконтактной оплаты Apple Pay или Google Pay. Как не стать жертвой злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Приложения для бесконтактной оплаты смартфоном перестали работать в России из-за западных рестрикций. Мошенники воспользовались ситуацией и стали предлагать способ вернуть привычный способ оплаты.

«Сегодня процветает мошенничество, когда людям обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Якобы имеется некий банк, который не попал под санкции, и он может выступить посредником в работе с российским банком», — пояснил Пащенко.

Мошенники просят предоставить паспортные данные и оплатить «выпуск карты». В данном случае страшна не потеря денег, а утечка личных данных. На паспорт могут оформить банковскую карту и проводить по ней деньги по серым схемам, предупредил специалист.

Есть два способа подключения к системам бесконтактной оплаты — обратиться в лицензированный банк в России и проработать варианты, или оформить карту за рубежом.