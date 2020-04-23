Мошенники стали чаще звонить людям под видом банков

Банки зафиксировали повышение активности мошенников на фоне пандемии коронавируса. В подавляющем числе случаев эти попытки были безуспешными и клиенты просто сообщали в банки, что у них пытались похитить деньги.

О росте числа жалоб на мошенников РБК рассказали в ВТБ и Промсвязьбанке. Представитель ВТБ сообщил, что в первой половине марта было зафиксировано на 15% больше попыток похитить деньги с карт и счетов по сравнению с аналогичным периодом марта. Резкий рост они заметили на неделе с 6 по 12 апреля.

В Промсвязьбанке сказали, что число жалоб от клиентов выросло на треть.

«Рост активности мошенников связан в том числе с пандемией коронавируса. Люди находятся в определенном стрессе из-за распространения вируса и режима самоизоляции, ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники стремятся воспользоваться этой ситуацией», — сказал директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

По наблюдениям ВТБ, более 90% попыток мошенничества основаны на социальной инженерии и использовании темы коронавируса и экономической ситуации. Чаще всего злоумышленники звонят клиентам и пытаются узнать реквизиты карты и SMS-пароли от банка.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что, кроме обмана банковских клиентов, выросло число подозрительных сайтов, с помощью которых мошенники могут продавать, например, средства индивидуальной защиты.