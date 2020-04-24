Мошенники создали сайты-двойники крупных предприятий

Самыми «востребованными» для мошенников стали сайты компаний химической отрасли. Так как спрос на изопропиловый спирт, который используется при создании санитайзеров, крайне высок.

Так произошло с заводом синтетического спирта в Орске. Злоумышленники создали идентичный сайт. Они собирали заказы от фейковых страниц.

Лариса Зобнина, заместитель коммерческого директора предприятия, отметила, что на официальном сайте завода есть список мошенников.

«Одна из знакомых нам фирм приобрела несколько тонн спирта у мошенников, но, после того как деньги были переведены на счёт, поставщик просто перестал выходить на связь. Только спустя несколько дней на запрос компании по электронной почте: „Где наш спирт?“, продавец ответил одним словом: „Испарился“», — рассказала финансовый директор компании в сфере химической промышленности Вера Листопад.