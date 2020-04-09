Мошенники создали клон «Ленты.ру» для нового обмана своих жертв

В одном случае в локальных группах на «Яндексе» рекламировалось интервью, залитое на специально созданный клон издания «Лента.ру». В тексте, пестрящем ошибками, говорилось о 76-летней пенсионерке, которая якобы получила 170 тысяч рублей компенсации НДС и спустила все деньги на стриптизера.

Источник фото: Group-IB

Ссылка из «интервью» вела на сайт «Центра финансовой защиты», где посетителям предлагали рассчитать сумму компенсации НДС, а затем, уже в чате со специалистом, заплатить немного за оформление перевода.

Похожие схемы используют «Единый центр возвратов», «Национальное лотерейное содружество» и другие фейковые компании, обещающие всевозможные компенсации.

Чтобы повысить доверие, злоумышленники создают сеть сайтов, в которой может быть до 170 названий.