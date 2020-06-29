Мошенники создали финансовую пирамиду в Москве и обогатились на 300 млн рублей

В полицию поступило несколько жалоб на финансовую организацию на Ленинском проспекте. Там москвичам предлагали заключить договор и стать дольщиками по займам денежных средств.

Сначала организация выплачивала проценты от вложений, но когда договор заканчивался, мошенники предлагали перезаключить соглашение, но уже с другой компанией. После этого выплаты заканчивались. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

Задержаны четыре человека, 32-летняя подозреваемая была отправлена под подписку о невыезде. В сообщении пресс-центра МВД говорится, что москвичка создала кредитно-потребительский кооператив и дала ему широкую рекламу в соцсетях. Но эта организация не имела лицензии.

Несмотря на это людям предлагали высокие проценты, «однако на самом деле они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков». Из-за пирамиды пострадало 250 человек. А доход преступников составил 300 миллионов рублей. Расследование продолжается.

Мошенники продолжают орудовать и в онлайне. Ранее была раскрыта новая схема обмана людей через Facebook. Пользователям предлагали перейти по ссылке через рекламное объявление и обещали до 600 тысяч рублей на карту.