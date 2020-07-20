Мошенники «сняли порчу» с москвички за €54 тысячи

Мошенники кинули жительницу Москвы на 54 тысячи евро. Она отдала эти деньги за «снятие порчи». Женщина уже обратилась в полицию. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Москвичка увидела по телевизору передачу про неких экстрасенсов. Она дозвонилась туда, и ей сообщили о некой наложенной порче, которую необходимо срочно снять. Женщина согласилась.

После первого сеанса она перевела «экстрасенсам» 400 евро, после второго — 6600 евро, а в финале обряда выложила еще 9800 евро. Ей сказали, что у этой передачи есть какой-то фонд и свои деньги она якобы получит назад. В общей сумме гражданка перевела незнакомцам 54 000 евро, после чего фейковые экстрасенсы перестали выходить на связь.

Полиция сейчас проводит проверку информации, которую женщина предоставила правоохранительным органам в своем заявлении.