Мошенники разослали россиянам штрафы за нарушение изоляции

МВД предупредило о сообщениях мошенников, которые требуют оплатить штрафы за нарушение самоизоляции. В ведомстве рассказали, что узнали об этих случаях из соцсетей.

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности», — написало ведомство в Twiiter, приложив скрин такого сообщения.

Судя по этой фотографии, мошенники пишут, что нарушение самоизоляции определилось по геолокации. Они ссылаются на статью в административном кодексе о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Мошенники требуют перевести деньги на оплату штрафа, а в случае невыполнения угрожают уголовной ответственностью.

Согласно закону от 1 апреля, нарушители карантина должны заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей, для должных лиц и ИП сумма составляет от 50 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч. Если нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью или смерти другого человека, штрафы повышаются.