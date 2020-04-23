Мошенники просят помощи у бизнесменов в Пермском крае от лица губернатора

Злоумышленники в своем сообщении просят перевести 30 тысяч рублей за стеклопакеты. Заявляется, что деньги пойдут на обустройство квартир для детей-сирот. Есть и другой вариант письма, в котором просят оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

Бизнесмены переводят деньги, звонят в администрацию и узнают, что их обманули.

В пресс-службе губернатора Пермского края Ura.ru подтвердили случаи мошенничества.

«Дмитрий Николаевич в курсе и крайне возмущен. Мы обращаемся в правоохранительные органы. Эти жулики должны быть пойманы и наказаны», — пояснили в ведомстве.