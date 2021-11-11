Мошенники притворялись юристами в Петербурге

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге против мужчин, которые притворялись юристами и обманывали пенсионеров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники работали в фирме, которая якобы занималась юридическими делами. Обращались к ним в основном пенсионеры. Пользуясь доверием пожилых людей, они заключали с ними договор, забирали за работу деньги, но не помогали обратившимся. По меньшей мере пять человек пострадали от мошеннической схемы.