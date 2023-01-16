Криминал 16 января 2023, 15:36 Мошенники, притворившиеся продавцами инструментов, обманули жителя Оренбургской области

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Житель поселка Южный Урал в Оренбургской области стал жертвой мошенников. Мужчина хотел приобрести строительный инструмент, однако потерял 27 тысяч рублей. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже сверлильного станка. Мужчина передал мошенникам свои данные, договорился о покупке и перевел по номеру телефона 23 тысячи рублей за инструмент и четыре тысячи рублей за доставку из города Новороссийск. В ответ на это он получил сообщение: «Здравствуйте. Это город Новосибирск. Зона. Спасибо за чай, за сахар. За обогрев! Удачи вам мир вашему дому!» (пунктуация сохранена — прим. ред.).

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После случившегося пострадавший написал заявление. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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