Мошенники присвоили 15 квартир по поддельному наследству. При задержании главарь забаррикадировался

Полицейские уголовного розыска задержали в московском регионе банду мошенников, которые присвоили полтора десятка квартир. Во время задержания вероятный главарь ОПГ рвал договоры и выбрасывал их в окно.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступная группа занималась своей деятельностью более 10 лет. Участники присваивали квартиры умерших россиян.

«Установлено, что предполагаемый организатор разработал схему мошенничества, в соответствии с которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные „оригиналы“ этих документов», — говорится в сообщении МВД.

Нотариус и помощники открывали наследственные дела. Ненастоящие наследники получали свидетельства, отдавали документы в Росреестр и затем оформляли жилье в собственность. Затем проводили «сделку» по продаже квартиры своим сообщникам. Деньги они не передавали, все было лишь на бумаге. После нескольких таких перепродаж квартира переходила обычным гражданам, которые ничего не подозревали. Но некоторые квартиры участники ОПГ оставляли себе или оформляли их на детей и родственников.

По данным МВД, в преступную схему могли вовлечь нотариуса с помощниками. Следствие проверяет, законно ли вывезли нотариальные архивы в загородный дом одного из должностных лиц.

Подозреваемых задерживали в нескольких местах московского региона. Предполагаемый лидер забаррикадировался дома, пытался уничтожить документы, рвал их и выбрасывал в окно. Всего полиция задержала восемь человек, провела 17 обысков, изъяла 2,5 миллиона рублей, 30 мобильников, компьютеры и различные документы в качестве вещдоков. Всех задержанных арестовали.