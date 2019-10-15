Мошенники придумали схему вымогательства под предлогом соцвыплат
Вымогатели действуют от имени Фонда социального страхования. Через письма или звонки они предлагают гражданам получить некие социальные выплаты, которые якобы предусмотрены федеральным законом ФЗ-1789.
Если человек поверил мошенникам, то они предлагают ему зарегистрировать «заявление на получение компенсационной выплаты». Регистрация, очевидно, не бесплатна и стоит около 220-320 рублей. Далее необходимо подтверждение личности, которое можно пройти за 500 рублей. Заканчивается схема требованием заплатить 1% от суммы социальной выплаты. Далее мошенники исчезают, оставив жертв ни с чем.
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Сотрудники ФСС призывают граждан быть особенно внимательными и не предоставлять сомнительным организациям свои персональные данные, как и данные карты. В таких случаях невозможно вернуть утраченную сумму, так как формально считается, что она была отдана добровольно.
Фонд социального страхования напомнил о своем официальном сайте и предупредил, что любые сайты вне российского сегмента Сети можно считать мошенническими.
Ранее в СМИ сообщили на какие схемы мошенников чаще всего ведутся жители Карелии.