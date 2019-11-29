Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян

О новой схеме хищения средств с карт рассказал пользователь Facebook Серж Гатилов. По его словам, при нескольких вариантах развития событий, схема всегда одна.

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В очереди к банкомату клиент якобы забывает свою карту в картоприемнике. Следующий посетитель автоматически вынимает ее, поскольку об этом настойчиво напоминает банкомат, а человеку нужно воспользоваться устройством.

После этого «забывчивый» возвращается и забирает от ничего не подозревающего посетителя свою «потерю». Следом он проверяет баланс и заявляет, что с его счета пропала некоторая сумма денег (от пяти до пятнадцати тысяч рублей). Сразу же появляется «свидетель», подтверждающий версию «жертвы».

Дальше «пострадавший» угрожает вызовом полиции. Мошенник говорит, что поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев, то доказать вину в пропаже денег не составит труда. Как правило, в таких схемах задействовано два или три человека. По словам полковника МВД в отставке, обычно выбирается место и время, когда у банкоматов мало людей.

В подобной ситуации нельзя поддаваться психологическому прессингу, советует представитель компании 2БКС Премьер» Николай Соколов. По его словам, надо спокойно вызвать полицию. На банкоматах установлены камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком, следовательно у злоумышленников не получится доказать вашу «вину».