Мошенники придумали еще один способ обмана пенсионеров в пандемию

Телефонные мошенники продолжают пользоваться ситуацией с коронавирусом. Злоумышленники якобы хотели вернуть пенсионерке из Москвы деньги за путевку, но в итоге они списали у нее 50 тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестная женщина позвонила 73-летней пенсионерке на домашний телефон 17 мая. Злоумышленница заявила, что хочет выдать пенсионерке компенсацию за неиспользованную путевку — пенсионерка не съездила в санаторий из-за распространения коронавируса.

Москвичка сообщила собеседнице данные банковской карты и пароль. После этого у нее списалось 50 тысяч рублей.

Ранее эксперт перечислил самые популярные способы обмана во время пандемии коронавируса. Гражданам важно соблюдать в том числе правила цифровой гигиены. Важно помнить, что банковский сотрудник никогда не будет запрашивать данные банковской карты. Тем более нельзя сообщать неизвестному человеку на другом конце провода SMS-код, который пришел на телефон.