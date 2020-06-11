Мошенники пообещали пенсионеру миллионы и выудили у него более 500 тысяч рублей

Мошенники обманом заставили пенсионера отдать им более 500 тысяч рублей под предлогом налогов на положенную ему компенсацию. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.

Пенсионеру позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сказал, что мужчине полагается выплата в сумме 48 тысяч рублей и 17 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда как пострадавшему от действий мошенников при покупке БАДов.

Для получения компенсации звонивший попросил перевести налог в сумме 2,8 тысячи рублей на карту, что пенсионер и сделал. Через несколько дней ему снова позвонили и сообщили, что необходимо перечислить еще деньги, но в этот раз сумма была значительно больше — 81,2 тысячи рублей. Этот перевод предлагалось сделать через систему платежей «Колибри». Пенсионер и в этот раз перевел деньги.

Еще через несколько дней поступил очередной звонок — на этот раз звонившие просили перевести еще 160 тысяч рублей. Пенсионер перевел и эту сумму. Но и это оказалось не все. Мужчине снова позвонили, пояснив, что назначенный адвокат договорился с судьей, и если перевести еще 300 тысяч рублей, то сумму компенсации увеличат до 20 миллионов рублей. Пенсионер перевел и эту сумму.

На этом звонки остановились. В общей сумме мужчина перевел на счета мошенников 544 тысячи рублей. После этого он обратился в правоохранительные органы. В СО ОМВД по данному факту возбудили уголовное дело.