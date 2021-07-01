Мошенники похитили полмиллиона рублей за один день в ЯНАО

Двое жителей города Муравленко в ЯНАО пострадали от мошенников за один день. Их обманули на полмиллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на УМВД России по региону.

Одному из пострадавших позвонили под видом сотрудников банка и сообщили, что с его карты пытаются списать деньги. Чтобы защититься от кражи ему предложили оформить два кредита в разных банках на 200 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный» счет.

Второму потерпевшему также позвонили от имени банка и заявили, что на его имя оставили заявку на кредит. Чтобы аннулировать ее, ему якобы нужно было оформить новый кредит и перевести деньги на «безопасный счет». В результате мужчина перевел мошенникам более 300 тысяч рублей.

Возбуждено два уголовных дела.