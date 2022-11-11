Криминал 11 ноября 2022, 02:29 Мошенники похитили более 2 миллионов рублей у жительницы Нижегородской области

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Жительница Нижегородской области потеряла 2,2 миллиона рублей из телефонных мошенников. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Неизвестный позвонил ей и предложил перевести сбережения якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их. В итоге женщина выполнила указания и потеряла два миллиона 214 тысяч рублей.

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После этого она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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