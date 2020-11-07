Мошенники подделали 4 тысячи «десятирублевок» под Нижним Новгородом

Полицейские обнаружили в Нижегородской области более 3,8 тысячи поддельных десятирублевых монет Банка России. После того было принято решение возбудить уголовные дела.

«По результатам экспертизы установлено, что практически все они имеют признаки подделки. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ „Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации“», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что в конце июля в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде поступило на экспертизу большое количество десятирублевых монет от кредитной организации. Сейчас сотрудники проводят следственно-оперативные мероприятия. В пресс-службе добавили, что подробности расследования разглашаться не будут.

Год назад пресс-центр МВД России сообщил, что фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюру достоинством в пять тысяч рублей. А самый популярный регион у злоумышленников — это Москва и Московская область.