Мошенники под видом проститутки выманили у мужчины 100 тысяч рублей в Пензе

Житель Пензенской области пытался заказать проститутку и в результате лишился 100 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уточняется, что он пытался заказать интимные услуги в интернете. В результате ему написал неизвестный под видом женщины. Он попросил оплатить различные услуги, общей стоимостью 100 тысяч рулей.

Мужчина перевел деньги, но проститутка так и не приехала. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам может грозить до пяти лет тюрьмы.