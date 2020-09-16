Мошенники перевели 3 млн рублей клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Неизвестные украли с банковских счетов более трех миллионов рублей. Деньги они перевели крупнейшему российскому контейнерному оператору «Трансконтейнер». Оказалось, что часть средств принадлежала клиентам Сбербанка.

По словам клиента Сбербанка Александра Ездакова, с его счета мошенники списали порядка 200 тысяч рублей, а затем перевели их на счет «Трансконтейнера». Завладеть деньгами неизвестные смогли с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», пишет РБК.

Всего служба безопасности «Трансконтейнера» насчитала около 80 случаев, когда на счет компании поступали средства от тех, кто не являлся клиентом компании. На счета перевели более трех миллионов рублей, сообщил представитель компании. При этом проверка не выявила фактов мошенничества в отношении «Трансконтейнера».

«Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка», — отметил представитель контейнерного оператора.

В Сбербанке сообщили, что знают об инцидентах, но заверили, что объем списаний был значительно меньше. «Трансконтейнер» решил вернуть деньги пострадавшим и направил заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка. Представитель банка заявил, что все украденные средства вернут клиентам.