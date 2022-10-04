Мошеннические схемы уклонистов от мобилизации | 360°

Криминал 04 октября 2022, 21:47 Поделиться Telegram

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Viber Мошенники перешли от ковида к мобилизации. Как обманывают уклонистов Адвокат Калинов: предоставляющим услуги по избеганию мобилизации мошенникам грозит срок РИА «Новости»

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После объявления частичной мобилизации в России мошенники активизировались с новой силой. Если раньше они предлагали купить QR-коды или сертификаты о вакцинации, то теперь речь идет о возможности избежать повестки. Специалисты напоминают, что никаких гарантий оказания таких услуг нет. Тем временем злоумышленникам грозят реальные сроки.

Звонки от кибермошенников

Кибермошенники стали сами звонить россиянам и предлагать уклониться от мобилизации. Цена вопроса — порядка 50 тысяч рублей. При этом злоумышленники просят перевести небольшой залог — пять тысяч рублей. За это они обещают прислать договор. И уже после его подписания клиенту необходимо будет внести остальную сумму. Однако после получения денег «помощники» пропадают.

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«Были многочисленные мошеннические схемы периода пандемии (продажа QR-кодов, сертификатов о вакцинации) или санкции против России (помощь с выводом и обналичкой средств, приобретение товаров ушедших из России брендов). Сейчас злоумышленники тоже адаптируют свои аферы под актуальную новостную повестку», — рассказал «Газете.ru» ведущий аналитик Group-IB Департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

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Тем временем главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников уверен, что такая схема будет работать, но недолго — всего несколько недель. По его словам, жители России сейчас просто уделяют большое внимание новостям о мобилизации. Более того, Егоров предупредил потенциальных клиентов мошенников, что в таких ситуациях нет никаких гарантий получения услуги.

«Жертва может потерять деньги, персональные данные станут доступны мошенникам, а за использование поддельных документов предусмотрена ответственность», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Сообщения в чатах и смс

Также появились предложения в виде сообщений в чате или по смс. Их автор обещают убрать человека из списков на мобилизацию. Естественно, не бесплатно. Цена вопроса доходит до 100 тысяч рублей.

При этом мошенники говорят о полной конфиденциальности и даже о возможности оплатить услугу криптовалютой. Правда, решать нужно именно в день получения информации. Позже якобы будет поздно. Такая спешка рассчитана на то, что потенциальный клиент впадет в панику и быстро согласится все оплатить.

Справки и переезды в другую страну

По этой же схеме могут обещать сделать бронь от мобилизации, освободить от службы по состоянию здоровья или по другим основаниям, переехать в другую страну или город, внести в категорию спецучета, добавить в список на выплаты за службу без самой мобилизации, изменить категории годности в военном билете и так далее.

Большим спросом сейчас пользуются липовые справки о наличии того или иного заболевания. Правда, сами клиенты зачастую не разбираются, какие именно недуги освобождают от мобилизации. Этим активно пользуются мошенники. Об этом «360» рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Очень много таких фактов. <…> Ко мне много людей обращаются. <…> Различные медцентры буквально штампуют эти справки. <…> Приносят поддельные справки о том, что люди стоят на учетах в различных психоневрологических диспансерах. <…> Обращений ко мне достаточно было, что на этом наживаются», — пояснил Калинов.

Овчинников считает, что вскоре мошенники начнут усложнять указанную схему, так как она перестанет работать. Например, могут появиться «звонки из военкомата».

«Это нужно понимать и быть готовым к подобным звонкам от злоумышленников», — пояснил он.

Что грозит мошенникам

Если же клиент злоумышленников все же повелся на их уловки и перевел деньги, то необходимо сразу позвонить в банк, а также в правоохранительные органы, посоветовал главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Речь идет о подделке документов, пояснил Калинов. По его словам, злоумышленникам грозит от двух до пяти лет. Также незаконные действия иной раз квалифицируются именно как мошенничество. В таком случае наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Однако в таком случае должен быть некий ущерб.

«Но как правило, идет подделка документов. Работа правоохранительных органов только активизировалась в этом направлении, потому что сами понимаете, частичная мобилизация была объявлена совсем недавно», — заключил Калинов.

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