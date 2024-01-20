Криминал 20 января 2024, 16:17 Мошенники оставили пожилую москвичку без квартиры и зубных коронок Пенсионерка из Москвы лишилась более 11 млн рублей из-за мошенников РИА «Новости»

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Пожилая жительница Москвы стала жертвой аферистов, которые обманным путем заставили ее набрать кредитов, продать квартиру, заложить в ломбард ценные вещи, в том числе золотые коронки. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в общей сложности ущерб составил около 11 миллионов рублей. Мошенникам удалось убедить женщину, что ее квартиру захотели завладеть черные риелторы, поэтому недвижимость нужно срочно продать, а средства — перевести на безопасные счета.

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Пенсионерка продала квартиру и перевела вырученные деньги злоумышленникам. Затем пострадавшая послушалась их совета и взяла новые средства в кредит, чтобы «обезопасить» свои ценности. Она за 300 тысяч рублей заложила в ломбард зубные коронки, золотые сережки, серьги и кольца с бриллиантами, а затем подписала кредитный договор на 20 тысяч рублей.

После этого мошенник вновь связался с пенсионеркой и рассказал, что она стала жертвой обмана. Кунцевская районная прокуратура взяла под свой контроль установление лиц, которые причастны к ситуации.

Еще одна столичная пенсионерка перевела мошенникам семь миллионов рублей.