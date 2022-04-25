Мошенники обманули жительницу Орска на 245 тысяч рублей

В городе Орск Оренбургской области мошенник выманил у женщины 245 тысяч рублей, пообещав ей аппарат для выращивания зелени.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД, женщина нашла в интернете оборудование для выращивания микрозелени стоимостью 245 тысяч рублей. Цена ее устроила, и она перечислила на указанный счет всю немаленькую сумму.

Не дождавшись посылки, она поняла, что стала жертвой обмана, и написала заявление в полицию. Правоохранителям удалось вычислить подозреваемого — 34-летнего жителя Омска, который стал теперь фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Он может провести в колонии пять ближайших лет. Пока он дал подписку о невыезде.