Криминал 17 июля 2023, 23:06 Мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода, предложив ей ненастоящую турпутевку

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В Нижнем Новгороде 61-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам 80 тысяч рублей за несуществующую туристическую путевку. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Женщина рассказала, что наткнулась на «фейковую» путевку в апреле. Злоумышленники предлагали поездку в Абхазию. Она выбрала пансионат и оставила онлайн-заявку, чтобы получить письмо с реквизитами для оплаты. После отправила мошенникам деньги.

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Спустя время она узнала, что сайт являлся подделкой. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».