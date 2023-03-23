Криминал 23 марта 2023, 17:08 Мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода почти на 1,2 млн рублей

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В городе Дзержинск Нижегородской области правоохранители разыскивают мошенников, которые обманным путем заставили местную жительницу взять кредит на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они сообщили якобы о мошенниках, которые пытаются оформить кредит на ее имя. Они предложили ей взять «зеркальный» кредит. Таким образом была одобрена заявка на получение одного миллиона 289 тысяч рублей. Эти деньги нижегородка перевела на указанный злоумышленниками счет.

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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