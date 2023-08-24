Криминал 24 августа 2023, 17:02 Мошенники обманули жительницу Нижегородской области на 2,6 млн рублей

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Жительница Богородска Нижегородской области перевела мошенникам свыше 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей правоохранительного ведомства Москвы. Злоумышленница заявила, что персональные данные женщины попали в списки спецслужб, как принадлежащие пособникам террористов.

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Диалог перешел в мессенджер и к нему присоединились еще двое мужчин. Они запугали пострадавшую и убедили ее перевести на их счета свыше 2,6 миллиона рублей.

После разговора с родственниками женщина поняла, что стала жертвой мошенников.