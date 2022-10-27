Мошенники обманули жительницу Казани на 9 миллионов рублей | 360°

Криминал 27 октября 2022, 05:08 Мошенники обманули жительницу Казани на 9 миллионов рублей

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Злоумышленники обманули жительницу Казани на 1,5 миллиона рублей. Кроме того, пострадавшая продала квартиру за 7,5 миллиона и перевела им вырученные средства. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на слова врио заместителя начальника главного следственного управления МВД по Республике Татарстан Марины Шнитенковой.

Пострадавшая проживала в Вахитовском районе города. В какой-то момент ей позвонили злоумышленники и представились «сотрудниками службы безопасности банка».

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Они убедили женщину перевести им 1,5 миллиона рублей. Кроме того, они заставили ее продать квартиру. Пострадавшая продала ее за 7,5 миллиона рублей, которые отправила на якобы безопасные счета.

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