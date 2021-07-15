Мошенники обманули жительницу Челябинска почти на 1,5 млн рублей

Мошенники обманули жительницу Коркино Челябинской области почти на 1,5 миллиона рублей. Женщина перевела им все свои сбережения, поверив в то, что отправляет их на «безопасную ячейку». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Злоумышленники дважды звонили женщине 1964 года рождения. Сперва мошенник представился работником технического отдела банка, однако это не убедило пострадавшую. После мужчина примерил на себя роль сотрудника правоохранительных органов. Он убедил пострадавшую в том, что ее средства якобы находятся под угрозой, и настоял на том, чтобы женщина перевела средства на «безопасную ячейку». Она сняла наличные в двух банках, а в третьем перевела всю сумму на счет мошенника.

«В отдел МВД России по Коркинскому району обратилась местная жительница 1964 года рождения, с заявлением о хищении у нее денежных средств на сумму 1 400 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Полиция разыскивает злоумышленников.