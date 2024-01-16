Криминал 16 января 2024, 17:28 Мошенники обманули жителя Пензы на 5,5 млн рублей, вынудив его продать машину и взять кредиты

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В Пензенской области правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого местный житель лишился крупной суммы денег. О случившемся написала «Пенза-пресс».

Неизвестные позвонили местному жителю и сообщили, что его счет пытаются взломать и оформить на него кредит. Они предложили перевести все деньги на «безопасный счет».

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Мужчина взял в трех банках кредиты более чем на четыре миллиона рублей, продал свою машину за 900 тысяч рублей и добавил еще 500 тысяч из своих накоплений и перевел всю сумму на указанный счет. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию.