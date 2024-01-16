Криминал 16 января 2024, 15:13 Мошенники обманули жителя Нижегородской области почти на 6 млн рублей

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В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело в связи с обманом жителя Арзамаса практически на шесть миллионов рублей. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчина хотел заработать на фондовой бирже и откликнулся на объявление, после чего с ним связался менеджер и рассказал о возможности получения крупного дохода. Нижегородец оформил кредиты в различных банках и «вложил» все свои деньги. После этого «представитель фондовой биржи» перестал выходить на связь.

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Сейчас правоохранители устанавливают личность, причастную к совершению преступления.