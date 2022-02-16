Мошенники обманули женщину на 800 тысяч рублей в Пензенской области

Жительница Пензенской области стала жертвой мошенников. Она лишилась 800 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Ей позвонили под видом сотрудника службы безопасности банка и сообщили, что ее счет в опасности. Чтобы обезопасить деньги, нужно перевести их на другой, «безопасный» счет. В итоге женщина перевела 100 тысяч рублей.

Также ей посоветовали оформить кредит, чтобы аннулировать заявку на кредит, который якобы от ее имени пытаются оформить мошенники. Женщина взяла кредит и тоже перевела деньги на «безопасный» счет.

В общей сложности она лишилась 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.