Мошенники обманули вахтовика на Ямале

Вахтовик, приехавший из Башкирии на заработки в ЯНАО, стал жертвой мошенничества. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Правоохранители установили, что в июне этого года мужчина зарегистрировался на биткоин-бирже, куда вложил 20 тысяч рублей и 1000 долларов. Позднее в соцсетях он вступил в переписку с мошенником, который убедил его перевести деньги на указанный счет под предлогом заработка на брокерской бирже. После этого аферист перестал отвечать на сообщения вахтовика.

Возбуждено уголовное дело.