Криминал 04 декабря 2023, 14:47 Мошенники обманули скрипачку на более чем полмиллиона рублей в Москве Shot: мошенники обманули скрипачку Степченко на 595 тысяч рублей в Москве РИА «Новости»

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Телефонные мошенники обманули скрипачку из оркестра Спивакова и актрису дубляжа, озвучившую Пончика в «Незнайке на Луне», Светлану Степченко на 595 тысяч рублей в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов канала, 58-летней пострадавшей позвонил мужчина и назвался сотрудником ФСБ. По его словам, с ее банковского счета попытались перевести деньги. Аферист заверил, что сотрудники Центробанка свяжутся с ней и дадут указания, чтобы избежать проблем.

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После этого «представители ЦБ» позвонили пострадавшей и сообщили, что на ее имя в банке оформили кредит на 600 тысяч рублей. Они объяснили, что нужно взять еще один кредит и перевести деньги на определенный счет, чтобы спасти средства от мошенников.

Степченко получила деньги в долг, сняла их наличными, а затем положила средства на подставной счет. Уже вернувшись домой, она поняла, что стала жертвой аферистов.

Скрипачка сразу обратилась в полицию. Общий ущерб составил 595 тысяч рублей. Сейчас по делу проводят следственную проверку, а мошенников ищут.

Ранее в Москве начался суд над крупнейшей группой телефонных мошенников.