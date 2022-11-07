Мошенники обманули семь жительниц Нижнего Новгорода на 2 миллиона рублей за два дня | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 23:03 Мошенники обманули семь жительниц Нижнего Новгорода на 2 миллиона рублей за два дня

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Мошенники смогли обмануть семь пожилых жительниц Нижнего Новгорода всего за два дня — с 10 по 12 октября. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Пострадавшие обратились с полицию с заявлениями. Пенсионерки рассказали, что звонившие злоумышленники притворялись сотрудниками органов или адвокатами. Они убеждали женщин в том, что их родственники якобы попали в ДТП и для их спасения от срока необходимо заплатить.

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Пенсионерки передавали средства приезжавшему курьеру, которого сотрудники органов смогли задержать. Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

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